Meno dazi sulle importazioni di auto La Cina cerca una tregua con gli Usa

Borsa Europa sale - Meno tensione su dazi : ANSA, - MILANO, 10 APR - Le Borse in Europa si impostano tutte al rialzo, con Francoforte , +1,15%, in testa. Diminuiscono le tensioni sul fronte dei dazi dopo che la Cina ha annunciato che allenterà ...

Borsa : Europa corre - Meno timori su dazi : ANSA, - MILANO, 5 APR - Buon passo per le Borse europee in scia a Wall Street e alle Piazze asiatiche mentre si allentano i timori sugli impatti della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. L'...

Niente dazi Usa sull’acciaio europeo. Trump ora sfida Pechino : ?in arrivo misure da alMeno 50 miliardi : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...