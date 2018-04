Mediaset | Vivendi lascia 19% azioni a fiduciaria

Vivendi destina 19% Mediaset a 'trust' : ANSA, - MILANO, 11 APR - Vivendi ha trasferito al 'blind trust' Simon Fiduciaria il 19,19% , pari al 19,95% dei diritti di voto, del capitale di Mediaset. Lo rende noto l'Agcom, che aveva dato un anno ...

O Tim o Mediaset : Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione. Cdp ufficializza la sua entrata nel gruppo telefonico : è al 4 - 2% : Scendere in Tim o in Mediaset. Un anno fa l'Agcom aveva messo Vivendi di fronte a un aut-aut, intimando i francesi ad adeguarsi alle norme anticoncentrazione vigenti in Italia. A una settimana dalla scadenza, il gruppo di Vincent Bollorè formalizza la sua scelta: lascia il 19% delle azioni del Biscione, trasferendole in un blind trust.L'adeguamento dei transalpini era atteso anche perché in caso di non ottemperanza dell'obbligo ...

Vivendi non scorda Mediaset - presto blind trust : Nel pieno della battaglia su Tim, Vivendi non dimentica il dossier Mediaset: i francesi hanno infatti pronto il 'blind trust' al quale conferire quasi il 20% delle azioni del Biscione, una struttura che potrebbe essere annunciata in anticipo rispetto alla scadenza di mercoledì prossimo. Per il gruppo guidato da Bolloré non è un passaggio solo formale: dovrà essere un affidatario che ottemperi agli obblighi imposti ...

Mediaset - il doppio fronte su Premium : dopo l?intesa con Sky non chiude a Vivendi : Quella dei due forni è un tipo di politica che i partiti conoscono bene. Si tratta su fronti opposti nella convinzione che in un caso o nell?altro un risultato a casa si riuscirà...

Mediaset - Les Echos : “Berlusconi si accorda con Murdoch per sfuggire a Vivendi” : “Berlusconi scende a patti con Murdoch per sfuggire a Vivendi”: con questo titolo il giornale francese Les Echos delinea la situazione che si è creata in Italia con il “nuovo colpo duro per Vivendi” inferto tramite l’accordo commerciale siglato tra Sky Italia e il gruppo di Cologno per cio’ che attiene i contenuti di Premium. Una mossa, quella di Mediaset, che arriva, sottolinea il quotidiano economico, dopo ...

Mediaset - a breve Vivendi presenta trust per diritti voto eccedenti 9 - 9% : Con il redde rationem in tribunale rinviato al prossimo autunno, il faro della diatriba tra Mediaset e Vivendi ritorna nell'ambito degli organismi di vigilanza: in particolare è atteso a breve, non oltre una quindicina di giorni, l'indicazione del trust da parte della società francese per i diritti di voto eccedenti il 9,9% che possiede nel capitale di Cologno. In tal modo Vivendi intende ottemperare alla delibera ...