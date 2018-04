Maurizio Costanzo Show | gli ospiti di giovedì 12 aprile 2018

Luca Onestini e Raffaello Tonon tornano al Maurizio Costanzo Show : Anticipazioni Maurizio Costanzo Show: tra gli ospiti Luca Onestini e Tonon Domani sera, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk popolare e longevo della televisione italiana ideato e condotto dall’omonimo conduttore. Dopo una prima puntata al 14,2% di share, il Maurizio Costanzo Show ha avuto un calo d’ascolti: la seconda puntata, andata in onda giovedì 29 marzo, ha ottenuto il ...

Maria De Filippi : ecco perchè non salgo in auto con Maurizio Costanzo! : Maria De Filippi intervistata al programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti. La conduttrice Mediaset per quale motivo non vuole più salire in auto insieme al marito Maurizio Costanzo? Una verità che vi lascerà senza parole! Maria De Filippi sempre impegnata alla conduzione dei suoi molteplici programmi in casa Mediaset, ha anche il tempo di effettuare interviste nella rete pubblica e ...

EMANUELA AURELI / "Maurizio Costanzo mi ha cambiato la vita - mi ha aperto le porte" (Domenica In) : EMANUELA AURELI, l'imitatrice si commuove per l'addio a Fabrizio Frizzi. Tra le sue imitazioni più famose c'è quella di Raffaella Carrà, la riproporrà anche oggi? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:31:00 GMT)

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Maurizio Costanzo critica Milly Carlucci : anche Simona Ventura dice la sua : BALLANDO con le STELLE 2018, Milly Carlucci criticata dal pubblico. Maurizio Costanzo accoglie le lamentele nella sua rubrica e risponde con una frecciatina alla Rai(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Al Maurizio Costanzo Show Rita Dalla Chiesa racconta Fabrizio Frizzi Video : Sul palco del Maurizio Costanzo Show, durante la serata del 5 aprile, e dopo la presentazione di tutti gli ospiti, la prima a prendere voce è #Rita Dalla Chiesa, che il presentatore ha invitato nel suo programma per ricordare l'appena scomparso #Fabrizio Frizzi. Rita Dalla Chiesa sorride parlando del suo Fabrizio E' vestita di rosso Rita, senza ombra di trucco, il sorriso sul suo viso è pieno di malinconia, ma lei è una donna forte che ha ...

Simona Ventura parla di Bettarini e di Gerò al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Simona Ventura parla della sofferenza per Bettarini Simona Ventura dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi e dopo la conferenza stampa di Amici è stata anche ospite del Maurizio Costanzo Show dove, come piace al conduttore, ha parlato di ciò che le tocca veramente l’anima. La Ventura infatti, prima di ringraziare per la nuova collaborazione con Maria De Filippi, ha voluto rendere partecipi gli ...

VALERIA IMBROGNO/ L'ex compagna di Dj Fabo : "Ha lottato e ci ha creduto sempre" (Maurizio Costanzo Show) : VALERIA IMBROGNO, L'ex compagna di Dj Fabo, a un anno dalla morte, racconta la loro storia a Canale 5 dopo l'uscita del suo libro ''Prometto di perderti''. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:37:00 GMT)