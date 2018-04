Matteo Gentili altezza | peso e foto fisico concorrente GF 2018 ed ex fidanzato Paola Di

Grande Fratello 15 : Matteo Gentili concorrente : Tra i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia per la nuova edizione in partenza tra poco più di 10 giorni, ci sarà anche Matteo Gentili, come anticipato dal settimanale Spy. Nato nel 1989 a Viareggio, Tra le sue passioni, in primis c'è quella per il mondo del calcio, dove si è centrato già in giovane età. Per una stagione, dal 2010 al 2011 ha giocato nell'Atalanta ed ora continua a giocare come calciatore del Real Forte ...

Grande Fratello 2018 : concorrenti Lucia Bramieri - Simone Coccia - Matteo Gentili - Luigi Mario Favoloso : Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, è in grado di anticipare i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al nuovo “Grande Fratello”, che sarà condotto da Barbara D'Urso: Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell'”Isola dei famosi”. E dopo questi tre “ex” già apparsi nei vari salotti televisivi ci ...

Matteo Gentili - ex di Paola Di Benedetto/ Sempre più lontano dal mondo del calcio : futuro in tv? : Matteo Gentili, ex compagno della "naufraga" Paola Di Benedetto, è ancora protagonista per la querelle-Monte: intanto, il 28enne sembra Sempre più lontano dal mondo del calcio...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:57:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ L'ex Matteo Gentili pronto al confronto (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018 per ritornare in Italia: dovrà rispondere di diverse accuse di Eva Henger e Matteo Gentili. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:12:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Matteo Gentili - ex di Paola Di Benedetto : "I suoi comportamenti parlano" : ISOLA dei FAMOSI 2018, Francesca Cipriani ha un malore e mette in allerta tutti quanti: "Ho paura di morire, perchè mi fa male il cuore?", lo sfogo con Rosa.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:22:00 GMT)

”Me lo ha detto prima di andare all’Isola”. L’ex ‘affonda’ Paola Di Benedetto. Dettagli ‘scottanti’ e tanto altro nell’intervista-valanga al calciatore Matteo Gentili : “Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco”. A parlare il calciatore Matteo Gentili, ex della naufraga Paola di Benedetto. La concorrente, che fino a qualche settimana fa mostrava grande interesse nei confronti di Francesco Monte, è stata accusata dal suo ex di aver mentito spudoratamente. I due, ...

Matteo Gentili/ Ex di Paola Di Benedetto : un rapporto distrutto da Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Matteo Gentili, stoico fidanzato di Paola Di Benedetto, spera che sia lei a fare il primo passo, ma la naufraga, attualmente in nomination, potrebbe invece...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 07:31:00 GMT)

Isola - Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto : 'Era la mia fidanzata - ci stavamo riavvicinando. Ferito da quello che ho visto' : MILANO - 'Potrei anche perdonarla, perché è una persona cui voglio bene. Ma, dopo tutto quello che ho visto, ho troppo rispetto e stima verso me stesso per riprenderla al mio fianco'. A parlare il ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - il calciatore Matteo Gentili a Pomeriggio 5 : "A gennaio ci siamo baciati - ora..." : "Ho visto Paola molto fredda e distaccata, non è quella che conosco io". Così Matteo Gentili, calciatore del Real Forte Querceta, a Pomeriggio 5 commenta la reazione di...

“Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto si è già consolata : con lui”. L’ultimo gossip dall’Honduras taglia fuori Francesco Monte. A proposito : ecco che ne pensa l’ex fidanzato della naufraga - Matteo Gentili : Francesco Monte non è più un naufrago dell’Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell’Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - il calciatore Matteo Gentili a Pomeriggio 5 : 'A gennaio ci siamo baciati - ora...' : 'Ho visto Paola molto fredda e distaccata, non è quella che conosco io' . Così Matteo Gentili , calciatore del Real Forte Querceta, a Pomeriggio 5 commenta la reazione di Paola Di Benedetto dall'Isola ...

Matteo Gentili e Marco Ferri / L’ex e l’amico si contendono Paola Di Benedetto? Lei pensa solo a Monte! : Matteo Gentili e Marco Ferri, l'ex fidanzato e l'amico di Paola Di Benedetto si contendono le sue attenzioni? La giovane Madre Natura pensa esclusivamente a Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:36:00 GMT)

Francesco Monte/ Faccia a faccia con Matteo Gentili - ex di Paola Di Benedetto - dopo l'isola dei Famosi 2018? : Francesco Monte, scoop dopo il ritiro dall'isola dei Famosi: il naufrago ha incontrato Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto! Cosa si sono detti?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:01:00 GMT)

Matteo Gentili - ex fidanzato di Paola Di Benedetto / Prima dell'Isola il bacio d'addio? (Pomeriggio 5) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ospite in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5; il calciatore racconterà la sua verità sulla relazione con la naufraga.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:52:00 GMT)