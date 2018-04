Mattarella pretende novità. Pronto a dare un pre-incarico per mettere i leader alla prova : Sergio Mattarella concederà altro tempo, ma non troppo e soltanto se i protagonisti della politica sapranno meritarlo. In particolare Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nella loro qualità di vincitori, dovranno presentarsi domani al Quirinale con degli elementi tali da far ben sperare il Capo dello Stato. Ad esempio, garantendo che una trattativa tra ...