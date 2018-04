“Matrimonio a prima vista Italia” al via la 3° stagione

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Tornano i matrimoni al buio fra 3 coppie di sconosciuti che proveranno a convivere per 5 settimane. A fare da “Cupido” il team di esperti formato da Mario Abis, Gerry Grassi e Nada Loffredi. In onda da giovedì 12 aprile 2018 alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Torna l’esperimento televisivo dedicato alla vita di coppia più rivoluzionario della tv. Dal 12 aprile ogni giovedì alle 21.15 su SKY UNO HD arriva la terzadi MATRIMONIO A, il docu-reality prodotto da Nonpanic che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti scelti in base a test caratteriali e analisi degli stili di vita dei due partner secondo rigorosi parametri scientifici. Un programma che dal 2013 – quando è stata trasmessa lapuntata in Danimarca – ad oggi continua ad andare in onda con successo in oltre 40 paesi al mondo e ha formato 140 coppie: di queste 90 hanno superato il ...