Marvel | The Avengers | 5 foto inedite dal set Si celebrano i 10 anni degli Studios con

Amazon Prime stringe accordi con la Disney. In arrivo “Marvel’s Cloak and Dagger” e “The Crossing” : Amazon annuncia il lancio di due nuove serie in esclusiva su Prime Video grazie ad un accordo con Disney EMEA. La nuova attesissima serie Marvel’s Cloak & Dagger, che racconta la storia di due adolescenti di origini molto diverse che si ritrovano ad avere dei super poteri, sarà disponibile su Prime Video in Italia, UK, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera e Francia a Giugno, il giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Grazie ...

I fratelli Russo - dai film Marvel a The Tension Experience : L'obiettivo è di dare vita a un mondo in grado di reagire in tempo reale alle scelte e alle decisioni individuali e verrà sfruttata la tecnologia più avanzata mentre i visitatori si sposteranno negli ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera ritorna la serie Marvel con l'episodio 5x11 dal titolo "All the Comforts of Home" : Ci aspetta un rientro burrascoso.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Un'importante rivelazione segnerà il centesimo episodioDopo un mese di pausa per svernare in vista della seconda parte, Coulson e i suoi tornano sui nostri schermi e nel presente che avevano lasciato dieci episodi fa, episodi durante i quali si sono susseguiti numerosi avvenimenti dal sapore tragico conditi da rivelazioni apocalittiche addolcite appena da una spruzzatina ...

Recensione : “Black Panther” ecco cosa c’è da sapere sul diciottesimo capitolo del Marvel Cinematic Universe : In un periodo storico come questo di grave tensione internazionale, contraddistinto per giunta da talune intenzioni politicamente isolazioniste, ovviamente nel suo piccolo, sembra che caschi decisamente a fagiolo “Black Panther”, il diciottesimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, visto che l’ultima fatica Marveliana tratta con una certa efficacia la spinosa questione delle fisico-ideologiche barriere che a poco a poco stanno ...

«Black Panther» - il successo senza confini dell’ultimo eroe Marvel : Un record dopo l’altro, polverizzato attraverso il racconto della diversità. Black Panther, ultimo film della Marvel ad essere approdato sul grande schermo, non si è limitato ad intercettare qua e là il plauso della critica. Dell’intellighenzia hollywoodiana, pronta a riconoscergli un’efficacia superiore a qualsiasi #MeToo. Black Panther, che negli Stati Uniti ha debuttato la scorsa settimana, è diventato in pochi giorni un blockbuster ...

Marvel cronologia : Da Iron Man a Black Panther : ecco tutti i film dell'universo Marvel : ...di fare un ripasso per essere certi di non esservi persi proprio nulla e magari cogliere l'occasione per rinfrescarvi la memoria ripescando le avventure meno recenti in Blu-ray oppure in streaming. ...

Per Kevin Feige Black Panther è il miglior film che la Marvel abbia mai fatto - Best Movie : «Le circostanze nel mondo sono cambiate drasticamente da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo film quattro anni fa ha detto era rilevante allora, penso che sia più rilevante ora ». Fonte: ...

Marvel Studios - dieci anni di film : da Iron Man a Black Panther : Il Marvel Cinematic Universe festeggia dieci anni. Il primo film nato dalla costola dei Marvel Studios è stato Iron Man , uscito in sala nel 2008. Robert Downey Jr. è stato il protagonista della prima ...

Recensione Black Panther - il nuovo Cinecomic Marvel con il candidato all’Oscar 2018 Daniel Kaluuya e Lupita Nyong’o : Arriva nelle sale il nuovo Cinecomic Marvel Black Panther con il candidato all’Oscar 2018 Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o e Chadwick Boseman. Vi forniremo trama, Recensione e comme nto Il Wakanda è uno stato dell’Africa che vive nell’ombra. Da anni sono costretti a nascondersi per proteggersi dai possibili attacchi stranieri nel tentativo di ottenere la risorsa più importante del loro paese: il vibranio. È un metallo che ...

Black Panther - il nuovo attesissimo film della Marvel : Uscito il 14 febbraio Black Panther, il 18° film del cosiddetto MCU – MARVEL Cinematic Universe (l’Universo Cinematografico MARVEL) e il primo dove protagonista e quasi intero cast sono afro-americani (illustri ma meno noti predecessori, Spawn, del 1997 e Blade, con Wesley Snipes, del 1998, non appartenenti, però, allo stesso mondo di riferimento). Con Chadwick Boseman come protagonista, una splendida Lupita Nyong’o come ex-fidanzata ed una ...

Black Panther Marvel : le 10 cose da sapere prima di vedere il film : ... nato poco dopo la creazione del personaggio , il quale si servì provvisoriamente del nome in codice Black Leopard quando la Marvel cercò di distanziarsi dalla realtà politica, . L'attualità ha ...

Black Panther - la pantera nera torna a ruggire nel nuovo film Marvel : ROMA – Il destino del mondo nelle mani di una “pantera”.E’ al cinema il nuovo film Marvel “Black Panther”, prima pellicola stand-alone dedicata al supereroe di Wakanda.Il personaggio di T’Challa, già comparso in Captain America: Civil War nel 2016, torna in azione per rivendicare il suo trono e difendere il destino del mondo e della […] L'articolo Black Panther, la pantera nera torna a ruggire nel nuovo film Marvel sembra essere il primo ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : Arriva il pacchetto “Black Panther” Ispirato al film dei Marvel Studios : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita del pacchetto Personaggi e del pacchetto Livello del film Marvel Black Panther, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile al prezzo suggerito di € 2,99, aggiunge un livello e personaggi ispirati al film dei Marvel Studios, Black Panther, in arrivo nelle sale italiane il 16 febbraio. Black Panther Arriva in ...