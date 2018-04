Martina | dialogo M5s è solo retorica | in pratica accordo con Lega

Governo - no del Pd al dialogo con M5S. Martina : «Così confronto impossibile». FI divisa su Di Maio : Il segretario reggente: « Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi»

Governo : Martina - dialogo con M5S è impossibile : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – “Leggo che il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ritiene il Pd ‘responsabile del fallimento delle politiche di questi anni’. è chiaro che queste parole dimostrano l’impossibilità di un confronto con noi”. Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina .“Finiscano con i tatticismi esasperati, con la logica ambigua dei due forni come se non contassero nulla i ...

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...