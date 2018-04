Martina | assemblea Pd elegga segretario | no a conte e divisioni

Pd : Martina - congresso? Più opportuno assemblea scelga segretario : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Il 21 aprile l’assemblea sarà chiamata a decidere se eleggere un nuovo segretario o se portare il Pd a un nuovo congresso. A noi serve un percorso di ricostruzione e a me sembra che la scelta più opportuna sia eleggere un segretario e ripartire”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca su Rai3.E a chi caldeggia il congresso subito, Martina ribatte: “Non ...

Assemblea dei gruppi parlamentari dem - Martina : non siamo interscambiabili con la Lega : Il segretario reggente del Pd: "Ci riteniamo responsabili verso Italia, anche da posizioni di minoranza. Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra"

Pd - Martina 'Non facciamo da piano B ad altri partiti'. I dem verso dei conti in Assemblea : ROMA. 'Noi non facciamo da 'piano B' ad altre forze, siamo coerenti con gli italiani. Gli altri risolvano le loro ambiguità di fondo'. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, ospite di Che ...

Pd : Martina segretario o congresso - dem divisi verso assemblea/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Intanto dopo la dichiarazione di Martina, anche Matteo Orfini chiede di abbassare i toni: “Condivido quanto detto da Maurizio Martina e Lorenzo Guerini. Non abbiamo certo bisogno di alimentare tensioni e polemiche interne, che gia’ tanto male hanno fatto in passato al Partito Democratico. In queste ore delicate stiamo lavorando per preparare la sfida del rilancio del Pd durante una legislatura in cui saremo ...

Pd - Cuperlo a Renzi dopo la riunione senza Martina : “Se vuoi giocare ruolo politico ritiri le dimissioni e ti presenti in assemblea” : Gianni Cuperlo del Pd commenta la riunione che si è svolta tra l’ex segretario Matteo Renzi e alcuni esponenti del partito senza il segretario reggente Maurizio Martina. Attacca l’ex segretario affermando che se avesse nuovamente l’intenzione di svolgere attivamente un ruolo, dovrebbe ritirare le dimissioni e presentarsi alla prossima assemblea del 21 aprile e chiedere a quell’assemblea che si rinnovi la fiducia nella sua ...

Martina corre per la segreteria Pd. Assemblea il 21 aprile : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina - succeduto a Renzi all’indomani della bastata elettorale delle politiche - correrà per la segreteria. E c’è anche l’ufficialità della data per l’Assemblea nazionale, vista come momento di rilancio del partito. L’annuncio con un post su Facebook: “L’Assemblea nazionale del Partito Democratico è convocata per sabato 21 aprile. Sarà una tappa importante del lavoro di rilancio che ...

E sul governo nel Pd si tenta il 'Renzicidio'. Marcucci blinda il no al M5s ma Martina e i non-renziani ottengono l'assemblea ad aprile : "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile". Un minuto dopo le aperture di Luigi Di Maio ad un governo anche con il Pd, il capogruppo Dem a Palazzo Madama, il renziano Andrea Marcucci, si affretta a blindare la linea.Alla vigilia delle ...

