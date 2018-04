Marro sulla manutenzione del verde pubblico

Consip - Marroni consegna ai pm le mail con Lotti. Che replica : “Sulla stampa ricostruzioni fantasiose” : Luigi Marroni vuole dimostrare che le sue accuse contro Luca Lotti non sono frutto di una vendetta e che tra loro intercorrevano ottimi rapporti, almeno fino a quando raccontò ai carabinieri del Noe della fuga di notizie che lo aveva indotto a bonificare l’ufficio. Per questo l’ex amministratore di Consip consegnerà ai pm decine e decine di mail: tutte quelle scambiate in due anni con l’allora sottosegretario poi promosso ministro ...