Marquez | Non cambierò modo di correre

MotoGP - Marc Marquez : “non cambio modo di correre” : Nulla è cambiato, a dirlo lo stesso Marc Marquez che afferma che continuerà a guidare nello stesso modo aggressivo che lo ha contraddistinto durante la gara di Termas de Rio Hondo. Gli strascichi della gara di MotoGP d’Argentina non hanno fatto cambiare idea al pilota spagnolo che continuerà a mettere in pericolo la vita degli altri piloti sia durante le gare che le qualifiche. Marc Marquez non vede alcun problema nel guidare in modo ...

MotoGp - Marquez Ho sbagliato - ma non cambierò modo di correre : ROMA - 'In Argentina ho sbagliato e sono stato giustamente penalizzato, ma sarò sempre me stesso e non cambierò il mio modo di guidare'. Marc Marquez torna sul contatto tra lui e Rossi di domenica ...

Il retroscena su Valentino Rossi : Marquez Non è l'unico problema - : Valentino Rossi non avrebbe gradito il comportamento della Yamaha dopo quanto successo a Rio Hondo, durante il turbolento Gran Premio d'Argentina che ha riacceso, e addirittura peggiorato, lo scontro ...

MotoGP - Carmelo Ezpeleta interviene sul caso Marquez. La Dorna non potrà infliggere sanzioni : Dopo il controverso e discusso GP di Argentina, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Carmelo Ezpeleta, boss della MotoGP. Il CEO della Dorna è intervenuto a Radio Marca sulla vicenda che ha visto coinvolti Valentino Rossi e Marc Marquez: “Rossi è molto arrabbiato e lo capisco. Marquez è frustrato e lo capisco…Non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento di farlo, so come si sentono. Il gioco psicologico è importante e va ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - partenza Marquez - Carmelo Ezpeleta : 'Dorna non ha colpe' : Arrivano le prime parole ufficiali da Dorna dopo il GP d'Argentina attraverso l'ad Carmelo Ezpeleta , che comincia dalla partenza movimentata della MotoGP : "Le garesono state molto complicate a causa ...

MotoGp Argentina - Agostini : «Marquez Non deve essere squalificato» : TORINO - La gara di Marc Marquez sul circuito di Rio Hondo continua a far discutere. Ma il pilota più titolato della storia del motomondiale , 15 titoli, difende il Campione del Mondo in carica. ' Marquez ha sbagliato e si è scusato, speriamo non lo faccia più. Però, non deve essere squalificato, è stato già punito ieri in gara ', ha dichiarato Giacomo Agostini a 'Tutti ...

Rossi su Marquez : 'Non accetto le sue scuse'. Lo spagnolo : 'Mai colpito volontariamente un altro pilota' : Roma - Valentino Rossi-Marc Marquez si ricomincia e questa volta il campione della Yamaha va giù duro come, forse, non lo si era mai visto dopo l'ennesimo scontro in pista che lo ha visto cadere ...

Agostini difende Marquez : 'Non va squalificato' : ' Marquez ha sbagliato e si è scusato, speriamo non lo faccia pi ù. Però, non deve essere squalificato, è stato già punito ieri in gara'. Giacomo Agostini, il pilota più titolato della storia del ...

Valentino Rossi : "Marquez è falso - non accetto le sue scuse. Ti fa cadere apposta" : Ieri al termine del Gran Premio di Argentina, seconda gara della stagione della motogp, si è visto un Valentino Rossi arrabbiato per via del contatto con Marc Marquez che gli è costata la possibilità ...

VIDEO Valentino Rossi - l’intervista completa post-GP Argentina : “Marquez è pericoloso. Non mi deve più guardare in faccia - ci prende per il c***” : Valentino Rossi si è presentato a dir poco imbufalito al termine del GP d’Argentina di MotoGP, nel corso del quale l’iberico Marc Marquez lo ha buttato giù in un pazzo tentativo di sorpasso. Nel post gara infatti l’italiano non ha certo riservato parole al miele per lo spagnolo, comunque penalizzato per la sua condotta di gara. Andiamo a guardare l’intervista completa del centauro di Tavullia a fine gara. Valentino ...

MotoGp Argentina - Marquez : «Con Rossi non ho fatto niente di pazzo» : TERMAS DE RIO HONDO - Siamo solo alla seconda gara stagionale, ma è già guerra aperta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo ciò che è accaduto nel GP d'Argentina. Lo spagnolo aveva provato a ...