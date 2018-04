Mark Zuckerberg testimonia al Congresso sullo Scandalo Facebook

Mark Zuckerberg pensa a una versione di Facebook a pagamento : Mark Zuckerberg, dopo il caso Cambridge Analytica, apre alla possibilità dell'esistenza di una versione di Facebook a pagamento. Niente allarmismi però, Facebook non sarà a pagamento per tutti. L'articolo Mark Zuckerberg pensa a una versione di Facebook a pagamento proviene da TuttoAndroid.

Mark Zuckerberg al Senato : Mark Zuckerberg contro 44 Senatori. Il ceo di Facebook arriva nella sala dell’audizione del Senato, gremita di fotografi e giornalisti, in un completo blu che non passa inosservato. È teso, gli occhi sbarrati. I fotografi lo accerchiano. La sua memoria difensiva era già nota, Zuckerberg è pronto a scusarsi e mostrare i passi che la sua azienda è pronta a compiere. Il 33enne non è mai stato brillante in pubblico e non lo è neanche davanti ai ...

Mark Zuckerberg scuse al senato USA/ “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia” : Mark Zuckerberg scuse al senato USA: “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia”. Fa mea culpa il numero uno del noto social network(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa : "Ho sbagliato" : "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa."Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook ...

Mark Zuckerberg parla al Senato Usa : ... sta combattendo per dimostrare che è la persona giusta per continuare a guidare ciò che è diventato una delle più grandi aziende del mondo.Affronta una crescente crisi di fiducia tra utenti, ...

È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso : Oggi testimonierà davanti al Senato in un'attesa audizione sul caso Cambridge Analytica e le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi The post È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso appeared first on Il Post.

Cosa dirà Mark Zuckerberg al Congresso Usa : il testo : ... 'La mia priorità principale è sempre stata la nostra missione sociale di collegare le persone, costruire comunità e avvicinare il mondo. Gli inserzionisti e gli sviluppatori non avranno mai la ...

Cosa dirà Mark Zuckerberg al Congresso : Mark Zuckerberg arriva al Senato (Foto: Alex Wong/Getty Images) “È stato un mio errore e mi dispiace. Io ho creato Facebook, io lo gestisco e io sono responsabile di ciò che accade”. Mark Zuckerberg è arrivato a Washington e si sta preparando per la sua full immersion di due giorni al Congresso. Prima al Senato, poi alla Camera, il ceo di Facebook dovrà rispondere alle domande dei politici. Temi principali: l’influenza della sua azienda ...

Mark Zuckerberg si sta allenando con due team di coach per l'audizione al Congresso : A Menlo Park è scattata l'operazione Congresso. Quando comparirà davanti ai parlamentari Usa, Mark Zuckerberg dovrà dire addio a quel ragazzo descritto nel film “The Social Network” come un timido misantropo che frequentava le aule di Harvard in sandali. O almeno dovrà sembrare così. Il ceo ha assunto due squadre di esperti che lo stanno allenando. Per renderlo più carismatico, ...

Il lato oscuro di Facebook fra azzardo e dipendenza 'Togliete il controllo a Mark Zuckerberg' : ... la piattaforma vuole spremerci, come fanno le slot machine di nuova generazione nelle sale di mezzo mondo, alternando la carota digitale delle gratifiche psicologiche al bastone della semidipendenza.

I due giorni più lunghi - in diretta streaming - di Mark Zuckerberg : Sotto il peso dello scandalo Cambridge Analytica, alla fine Mark Zuckerberg ha dovuto accettare di testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti in due audizioni fissate per martedì e mercoledì ...

Mark Zuckerberg : "Con l'intelligenza artificiale eviteremo che Facebook interferisca nelle elezioni" : Mark Zuckerberg annuncia l'uso di intelligenza artificiale per evitare che Facebook venga usato per interferire in qualche modo nei processi elettorali attesi per quest'anno. Lo scrive lui stesso sul proprio account Facebook. "Con importanti elezioni - scrive Zuckerberg - in arrivo negli Stati Uniti, Messico, Brasile, India, Pakistan e altri paesi nel prossimo anno, una delle mie massime priorità per il 2018 è quella di sostenere ...

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business sui malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

7 cose dette da Mark Zuckerberg sul presente e il futuro di Facebook : Mark Zuckerberg (Foto: David Ramos/Getty Images) Il Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, ha parlato per 45 minuti con la stampa internazionale. Obiettivo: rispondere (ulteriormente) a tutte le domande possibili circa lo scandalo Cambridge Analytica, i cambiamenti della piattaforma e il futuro dell’azienda. Zuckerberg ha confermato che non è previsto alcun cambio al vertice, nè licenziamenti in azienda. Qui sotto abbiamo selezionato alcune ...