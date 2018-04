Mark Zuckerberg in cravatta | la fine di un icona

Il giorno in cui Mark Zuckerberg è diventato adulto : La giacca blu scura, la cravatta blu chiara, la camicia bianca, il volto di più. La testa fresca di parrucchiere, le mani entrambe sul tavolo, davanti a una risma di fogli A4 scritti dai suoi venti avvocati e a un bicchiere d’acqua che agguanterà una decina di volte in due ore. Il ragazzino che possiede i nostri ricordi è un uomo sudato ma ben idratato. Ha lasciato nell’armadio la maglietta grigia e la felpa col cappuccio, i jeans di ...

Perché Mark Zuckerberg ha vinto il primo round con il Congresso Fb si può pagare? : Ieri il fondatore e amministratore delegato di Facebook ha risposto alle domande del Senato, oggi replica alla Camera

Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi - parola di Mark Zuckerberg : Nel corso dell'udienza al Senato americano, Marck Zuckerberg ha smentito categoricamente la leggenda urbana secondo cui Facebook utilizza i microfoni degli smartphone per ottenere maggiori informazioni sui propri utenti. L'articolo Facebook non usa il microfono del vostro smartphone per spiarvi, parola di Mark Zuckerberg proviene da TuttoAndroid.

Tutte le scuse di Mark Zuckerberg dal 2003 ad oggi (Cambridge Analytica) : Come si possa continuare a giustificare Mark Zuckerberg è davvero un mistero eppure chi crede che il CEO di Facebook non abbia colpe c’è e basta leggere i commenti ai vari articoli pubblicati in tutto il mondo in merito all’audit al Congresso USA di ieri 10 aprile. Zuckerberg non fa altro che dire “mi scuso“, ma mai “mi dispiace“. Ormai è diventato un tormentone: “mi scuso“. Ma quante volte ha ...

Facebook : che cosa ha detto Mark Zuckerberg al Congresso : ...

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

Mark Zuckerberg testimonia al Congresso sullo Scandalo Facebook : Si ricorda che si può seguire la sua disposizione in streaming attraverso i canali, oggi, della Commissione Commercio del Senato e domani alla Commissione Commercio della Camera.

Mark Zuckerberg pensa a una versione di Facebook a pagamento : Mark Zuckerberg, dopo il caso Cambridge Analytica, apre alla possibilità dell'esistenza di una versione di Facebook a pagamento. Niente allarmismi però, Facebook non sarà a pagamento per tutti. L'articolo Mark Zuckerberg pensa a una versione di Facebook a pagamento proviene da TuttoAndroid.

Mark Zuckerberg al Senato : Mark Zuckerberg contro 44 Senatori. Il ceo di Facebook arriva nella sala dell’audizione del Senato, gremita di fotografi e giornalisti, in un completo blu che non passa inosservato. È teso, gli occhi sbarrati. I fotografi lo accerchiano. La sua memoria difensiva era già nota, Zuckerberg è pronto a scusarsi e mostrare i passi che la sua azienda è pronta a compiere. Il 33enne non è mai stato brillante in pubblico e non lo è neanche davanti ai ...

Mark Zuckerberg scuse al senato USA/ “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia” : Mark Zuckerberg scuse al senato USA: “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia”. Fa mea culpa il numero uno del noto social network(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Mark Zuckerberg si scusa davanti al Congresso Usa : "Ho sbagliato" : "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace". Lo ha detto Mark Zuckerberg davanti alle commissioni Commercio e Giustizia del Senato Usa."Non basta connettere le persone e dar loro voce: bisogna garantire verità e sicurezza. Facebook ...

Mark Zuckerberg parla al Senato Usa : ... sta combattendo per dimostrare che è la persona giusta per continuare a guidare ciò che è diventato una delle più grandi aziende del mondo.Affronta una crescente crisi di fiducia tra utenti, ...

È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso : Oggi testimonierà davanti al Senato in un'attesa audizione sul caso Cambridge Analytica e le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali statunitensi The post È il giorno di Mark Zuckerberg al Congresso appeared first on Il Post.

Cosa dirà Mark Zuckerberg al Congresso Usa : il testo : ... 'La mia priorità principale è sempre stata la nostra missione sociale di collegare le persone, costruire comunità e avvicinare il mondo. Gli inserzionisti e gli sviluppatori non avranno mai la ...