Marisa Laurito “Luciano De Crescenzo? Mi corteggiava e non ho ceduto ma ho fatto finta

Marisa Laurito - retroscena a "luci rosse" : "Mi consigliarono di usare un vibratore" : Una Marisa Laurito scatenata ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. L'attrice e conduttrice si racconta e di fatto parla delle vicende che hanno coinvolto alcuni produttori accusati da alcune attrici ...

Molestie - Marisa Laurito all'attacco : "Denunce ridicole trent'anni dopo. Le violenze sono altre" : Le Molestie nel mondo dello spettacolo continuano a dividere, soprattutto in Italia, dove la questione è stata prima denunciata da Asia Argento e successivamente ripresa dalle attrici e dagli attori firmatari del manifesto intitolato ‘Dissenso Comune’.A scagliarsi contro di loro è Marisa Laurito, intervenuta venerdì a La Zanzara: “Trovo terribile tutta questa roba che è uscita dopo trent’anni. Dai, lo trovo ridicolo. Le violenze vere sono ...

Molestie - Marisa Laurito all'attacco : "Denunce ridicole trent'anni dopo. Le violenze sono altre" : Le Molestie nel mondo dello spettacolo continuano a dividere, soprattutto in Italia, dove la questione è stata prima denunciata da Asia Argento e successivamente ripresa dalle attrici e dagli attori firmatari del manifesto intitolato ‘Dissenso Comune’.A scagliarsi contro di loro è Marisa Laurito, intervenuta venerdì a La Zanzara: “Trovo terribile tutta questa roba che è uscita dopo trent’anni. Dai, lo trovo ridicolo. Le violenze vere ...

LUIGI DE FILIPPO É MORTO / Era figlio di Peppino e nipote di Eduardo : il ricordo di Marisa Laurito e Salemme : LUIGI De FILIPPO è MORTO all'età di 87 anni: l'attore, figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo, era l'ultimo erede della gloriosa famiglia.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:20:00 GMT)

Marisa Laurito : "Quella volta in cui mi dissero di usare un vibratore" (video) : Marisa Laurito, nome storico dello spettacolo, è stata ospite a Verissimo. Alla conduttrice Silvia Toffanin, l'attrice racconta curiosità e retroscena che riguardano i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dal teatro di alto livello al cinema di Felliniano, fino al successo in televisione, grazie a Renzo Arbore che le ha dato man forte.C'è un aneddoto esilarante che nessuno o pochi sanno e che riguarda la sua famigerata R moscia, quello ...

Marisa Laurito a Verissimo : 'Mi dissero che avevo bisogno di un vibratore' : Marisa Laurito parla nel salotto di Verissimo con quell'ironia e allegria che l'hanno sempre contraddistinta. L'attrice racconta tutta la sua vita: da quando era bambina e sognava il mondo dello spettacolo, il teatro di Eduardo e il cinema di Fellini fino al successo in televisione al fianco di Renzo Arbore. Un aneddoto in particolare diverte il pubblico e riguarda la sua famosa ...

Marisa Laurito a Verissimo : ‘Non mi manca non essere madre’ : “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”. Marisa Laurito ospite a Verissimo da Silvia ...

Marisa Laurito a Verissimo : "Mi dissero che avevo bisogno di un vibratore" : Marisa Laurito parla nel salotto di Verissimo con quell'ironia e allegria che l'hanno sempre contraddistinta. L'attrice racconta tutta la sua vita: da quando era bambina e sognava il...

Marisa Laurito/ "Prima di affermarmi ho fatto anche il muratore!" (Verissimo) : Marisa Laurito ospite a Verissimo, si racconta ripercorrendo i grandi successi della sua carriera. Recentemente protagonista a teatro con "Donne in fuga", ha ricordato...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Marisa LAURITO/ A teatro con 'Quattro donne e una canaglia' (Verissimo) : MARISA LAURITO ospite a Verissimo, si racconta ripercorrendo i grandi successi della sua carriera. Recentemente protagonista a teatro con "donne in fuga", ha ricordato...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Marisa LAURITO/ "Sono stata portata in regalo a un produttore - ma ho preso tutti a borsettate" (Verissimo) : MARISA LAURITO ospite a Verissimo, si racconta ripercorrendo i grandi successi della sua carriera. Recentemente protagonista a teatro con "Donne in fuga", ha ricordato...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:36:00 GMT)

Marisa LAURITO/ Porta in scena la commedia brillante ‘Quattro donne e una canaglia’ (Ieri e oggi) : MARISA LAURITO si racconta a Ieri e oggi. In grande forma per la tournée teatrale di ‘Quattro donne e una canaglia’. Con lei anche Corinne Clery, Barbara Bouchet e Gianfranco D’Angelo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Torna su Rai2 l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” con Roberta Capua - Marisa Laurito e Giancarlo Magalli : Torna su Rai2 l’appuntamento con il divertimento di Stasera tutto è possibile. La settima puntata del comedy show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy andrà in onda martedì 27 febbraio alle 21.20 e avrà come ospiti: Roberta Capua, Roberto Ciufoli, Gabriele Detti, Claudia Galanti, Valeria Graci, Marisa Laurito, Giancarlo Magalli, Marco Marzocca e Francesco Paolantoni. Saranno loro a giocare e a divertirsi con ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e 27 febbraio : Roberta Capua - Marisa Laurito e Magalli tra gli ospiti : Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, 27 febbraio su Raidue: tra gli ospiti Amadeus ci saranno Roberta Capua, Marisa Laurito e Giancarlo Magalli.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:26:00 GMT)