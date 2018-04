Mariah Carey | svela di soffrire di disordine bipolare | dopo 17 anni dalla diagnosi

news.mtv

: RT @profsexxavier: me guardando the voice: bravissimo secondo me a questo si girano tutti giudici: nessuno si gira me: boh infatti esibizio… - scarlett2660 : RT @profsexxavier: me guardando the voice: bravissimo secondo me a questo si girano tutti giudici: nessuno si gira me: boh infatti esibizio… - ItsLucyEm : Mariah Carey rivela di soffrire di un distrurbo bipolare - VelvetMagIta : Mariah Carey: “Soffro di un disturbo bipolare dal 2001' Le dichiarazioni shock su #VelvetMag… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Per la primissima volta,ha detto a People didi, contro cui lotta dal 2001. I’m grateful to be sharing this part of my journey with you. @mrjesscagle @people Un post condiviso da(@) in data: Apr 11, 2018 at 3:58 PDT In quell’anno, la cantante venne ricoverata per un esaurimento fisico e mentale e, all’ospedale, le diagnosticarono il: “Non ci volevo credere“ ha confessato al caporedattore Jess Cagle. “Fino a poco tempo fa, ho vissuto nella negazione e nell’isolamento, con la paura costante che qualcuno lo avrebbe rivelato – ha continuato– ma adesso è un fardello troppo pesante e non lo voglio portare più“. arc id=”6fb34fde-6918-11e5-bd9d-a4badb20dab5″ L’artista ha spiegato di aver trovato le cure giuste ...