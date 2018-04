Mariah Carey | «Soffro di disturbo bipolare dal 2001 | ora sono in terapia»

Confessione choc di Mariah Carey soffro di bisturbo bipolare : La popstar Mariah Carey in un’intervista a “People”, ha raccontato: «soffro di disturbo bipolare da 17 anni, da qualche tempo sono in terapia ma ho vissuto anni difficili e bui, perché tenere tutto nascosto non è stato semplice. Ora sto cercando di guarire». «Tutto è iniziato con una diagnosi nel 2001, non ci potevo credere, pensavo fosse solo un disturbo del sonno. Ho vissuto anni bui, in cui ho cercato di nascondermi, perché temevo che ...

