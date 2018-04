Maria De Filippi e Amici 17 massacrati da Heather Parisi | ' Che paraculata Come si fa a

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi furiosa con Giordano : Maria De Filippi critica Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne E’ da poco finita una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. E, in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, pare che le polemiche si siano sprecate. Cosa è successo stavolta? In pratica il corteggiatore di Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, non si è presentato in studio. Difatti il ragazzo una settimana fa, dopo aver visto ...

Caterina Balivo vs Barbara D'Urso/ Dopo Maria De Filippi anche la conduttrice Rai “attacca” Carmelita : Nei giorni scorsi Barbara D'Urso è stat presa di mira da alcune colleghe: Maria De Filippi e Caterina Balivo le hanno rivolto alcune velate frecciatine.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:10:00 GMT)

“Il tempo si sente…”. Sbam! Maria De Filippi - brutto momento. La regina di Mediaset pensava di essere immune da ogni critica ma la bocciatura (velenosa) è arrivata : ”Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto della personalità della De Filippi, in ‘Amici’ è facile ritrovare il suo lato da istitutrice Gertrud (…) Il rischio è che il programma, anzianotto, faccia ormai più notizia per il suo metodo educativo che per la scoperta di nuovi talenti”. Non ci è andato leggero Aldo Grasso nel parlare della nuova edizione di Amici e della sua padrona di casa, ...

Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale di Amici : “Istitutrice Gertrud” : Maria De Filippi, Amici Serale stroncato da Aldo Grasso: “Programma anzianotto” Aldo Grasso torna a criticare Maria De Filippi. Stavolta la nota penna del CorSera analizza la figura della popolare conduttrice in merito al nuovo Amici Serale. Ecco cosa scrive il famoso critico tv: “Siccome tutti i programmi della Fascino sono espressione di un aspetto […] L'articolo Aldo Grasso critica Maria De Filippi per il nuovo Serale ...

Prima Maria De Filippi - poi Caterina Balivo : volano frecciatine a Barbara D’Urso : Maria De Filippi A Barbara D’Urso saranno fischiate le orecchie. Nei giorni scorsi la popolare conduttrice si è ritrovata ad essere il bersaglio di sottili frecciatine da parte di alcune sue colleghe: Maria De Filippi e Caterina Balivo. In successione, le due conduttrici hanno punzecchiato in tv la Primadonna di Pomeriggio Cinque e Domenica Live con riferimenti impliciti (ma nemmeno troppo) ad alcuni suoi atteggiamenti. [GIF @RaiUno] “Io ...

Maria De Filippi : Aldo Grasso critica il Serale di Amici 17 : Aldo Grasso attacca Amici – il Serale di Maria De Filippi La prima puntata del Serale di Amici 17 non ha brillato in termini di ascolti, ma neanche di contenuti. Ballando con le stelle e Milly Carlucci, per la prima volta quest’anno, sono riusciti a trionfare su Maria De Filippi. Il nuovo meccanismo, i tre palchi, il ritorno alla diretta e del televoto, e tutti i cambiamenti apportati alla fase Serale del talent di Canale 5, non hanno convinto ...

Maria De Filippi : Dopo l'attentato del '93 mai più in auto con Costanzo : 'Ho promesso a mio padre che non sarei più salita in macchina con Maurizio Costanzo Dopo l'attentato, e così ho fatto'. Maria De Filippi a Che tempo che fa ha raccontato non solo parti della sua ...

Maria De Filippi contro la D'Urso : clamorosa provocazione in diretta Video : Nel corso dell’ultima puntata del programma domenicale condotto da Fabio Fazio '#che tempo che fa', tra gli ospiti è stata invitata anche la famosa e amatissima conduttrice Mediaset #Maria De Filippi. La matrona di Canale 5 che, con i suoi programmi Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici ed altri, riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di telespettatori, si è lasciata andare nel corso dell’intervista da Fazio ed ha lanciato delle ...

Amici di Maria De Filippi - Heater Parisi spara a zero contro la Celentano : 'Nessuno mi ha mai tratta così' : Per Heather Parisi sono stati troppi gli attacchi dei maestri contro alcuni alunni durante l'ultimo serale di Amici di Maria De Filippi . Una raffica di giudizi negativi, a cominciare da quelli di ...

Maria De Filippi e la frecciatina per la D'Urso : ecco cosa ha detto a Che tempo che fa : Di tutte le dichiarazioni che Maria De Filippi ha rilasciato a Fabio Fazio nell'ultima puntata di Che tempo che fa , quelle rimaste più impresse nella mente di tanti spettatori e che stanno ...

Che tempo che fa - Maria De Filippi si racconta a Fabio Fazio : Ospite di Che tempo che fa, Maria De Filippi si è raccontata durante una speciale intervista tra Sanremo, il rapporto con Maurizio Costanzo e i suoi programmi preferiti Maria De Filippi è ritornata in Rai non per condurre un programma, ma ospite del salotto televisivo di Che tempo che fa. La regina del sabato sera si è raccontata a cuore aperto durante un’esclusiva intervista – confessione al padrone di casa Fabio Fazio. Ecco cosa ha ...

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...