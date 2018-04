Mantova | l' ad Medeghini lascia Apam

gazzettadimantova.gelocal

: MANTOVA – CAMBIO AL VERTICE DI APAM: L’AD MARCO MEDEGHINI CONLCUDE IL SUO MANDATO - MincioeDintorni : MANTOVA – CAMBIO AL VERTICE DI APAM: L’AD MARCO MEDEGHINI CONLCUDE IL SUO MANDATO -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Dimissioni dopo sei anni per nuovi incarichi a Brescia e nel maxi-gruppo Ntl: Esperienza gratificante, continuerò a occuparmi dima in un ruolo diverso. Via dei Toscani: Proseguiremo il suo ...