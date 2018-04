Malagò | “la Roma? vittoria di tutto il pallone italiano”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “E’ riduttivo parlare delladi una squadra. Contro una formazione che viene riconosciuta come fra le più forti al mondo, se non la più forte, ribaltare un risultato così èladiil calcio italiano”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni, parlando dell’impresa dellasul Barcellona in Champions League. “E’ importante che magari l’impresa la faccia anche la Juve stasera e che la Lazio passi il turno in Europa League. Due squadre della stessa città così avanti nelle coppe europee mi sembra un caso più unico che raro”, dice ancoraa margine della premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a. “Se si può arrivare in finale? Gli avversari sono spaventosi ma non c’è nulla di cui avere paura”, conclude. (AdnKronos) L'articolo: “ladiil...