Malagò | ' La Roma punti alla finale'

Champions - Malagò 'Roma punti a finale' : Penso sia un orgoglio per tutta l'Italia, dopo tutti gli schiaffi presi ultimamente...E ora proviamo a volare alto", ha aggiunto il capo dello sport italiano al suo arrivo al Foro Italico per la ...

Olimpiadi - Malagò : 'Anomalie in Italia : prima no a Roma - poi tre candidature...' : Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, assistendo oggi a Verona ai Campionati del mondo di scherma Cadetti e Giovani. 'L'Italia - ha spiegato - nel bene o nel male, secondo come si ...