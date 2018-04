Mahindra Kuv100 | il SUV indiano a meno di 11 000 euro

Mahindra - Al volante della KUV100 : La Mahindra si appresta ad affrontare il competitivo segmento delle Suv compatte con la nuova KUV100 . Sviluppata e prodotta in India, presso il centro Mahindra research valley di Chennai, la vettura propone un design particolare e un'impostazione votata a un uso prettamente cittadino. Lofferta commerciale riservata al mercato italiano prevede due allestimenti e una sola motorizzazione 1.2 litri benzina da 82 CV, in abbinamento a un ...

Mahindra - Presentato a Milano il nuovo KUV100 per il mercato europeo : Il CitySUV GUARDA LE FOTO compatto per chi ama percorrere strade ... : Completano il look da sport utility i paraurti bicolore con la grande presa d'aria sportiva, le generose modanature laterali protettive delle portiere, i parasassi nei paraurti anteriore e ...