Mahindra - Al volante della KUV100

quattroruote

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lasi appresta ad affrontare il competitivo segmento delle Suv compatte con la nuova. Sviluppata e prodotta in India, presso il centroresearch valley di Chennai, la vettura propone un design particolare e un'impostazione votata a un uso prettamente cittadino. Lofferta commerciale riservata al mercato italiano prevede due allestimenti e una sola motorizzazione 1.2 litri benzina da 82 CV, in abbinamento a un cambio manuale e alla trazione anteriore. Il listino prezzi parte da 11.480 euro. Design originale. Il particolare look si caratterizza per un frontale dotato di grandi gruppi ottici, con luci diurne a led, una mascherina nera arricchita da dettagli cromati e marcate nervature sul cofano. La vista laterale mette in risalto la linea di cintura alta, le maniglie posteriori nascoste nel montante e i paracolpi di plastica nera, mentre il posteriore, ...