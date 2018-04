Magnate tedesco da sabato disperso sul Cervino

Magnate tedesco disperso da sabato sul Cervino : la famiglia pronta a pagare le ricerche : Da sabato si sono perse le tracce di Karl-Erivan Haub, Magnate tedesco con la passione per le gare di scialpinismo e appartenente a una dinastia di imprenditori. La famiglia ha dato la propria disponibilità a finanziare, anche con una somma ingente, le ricerche rallentate dal maltempo.Continua a leggere

