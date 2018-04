Magnate disperso sul Cervino | dalla famiglia fondi illimitati per le

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Di lui non si hanno più notizie da sabato mattina, quando è uscitosua stanza d'albergo a Zermatt (Svizzera) per allenarsi a fil di cielo. Abbigliamento leggero, tecnico, e attrezzatura da scialpinismo. Direzione Piccolo, a quasi 3.900 metri di quota.più alta stazione del comprensorio svizzero, iltedesco Karl-Erivan Haub, 58 anni, può essere andato quasi ovunque, anche nei valloni e nei fuoripista del versante italiano, a Cervinia. E la sua riccanon perde le speranze: "Ha messo a disposizioneper le ricerche", spiega Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano."Ma in queste condizioni meteorologiche - aggiunge - servono a poco. Abbiamo cercato anche oggi, sia noi che gli svizzeri, ma date le condizioni non possiamo allontanarci troppo dai tracciati delle piste perché è troppo ...