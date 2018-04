Magnate disperso | «forse è vivo» | le ricerche continuano | ma la scomparsa è un giallo

Magnate TEDESCO DISPERSO SUL CERVINO/ Proseguono le ricerche - il fratello : "Non perdiamo le speranze" : MAGNATE TEDESCO DISPERSO sul CERVINO: “Fondi illimitati a disposizione per le ricerche”. Da sabato mattina è scomparso il 58enne Karl-Erivan Haub, ricco imprenditore TEDESCO(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:53:00 GMT)

Magnate tedesco disperso sul Cervino/ “Fondi illimitati a disposizione per le ricerche” : Magnate tedesco disperso sul Cervino: “Fondi illimitati a disposizione per le ricerche”. Da sabato mattina è scomparso il 58enne Karl-Erivan Haub, ricco imprenditore tedesco(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Magnate tedesco disperso sul Cervino : proseguono le ricerche : proseguono le ricerche del Magnate tedesco disperso da sabato scorso nella zona del Cervino, dove era impegnato in un’uscita di scialpinismo. Le operazioni sono coordinate dal Soccorso alpino di Zermatt (Svizzera) ma l’area è collegata con la Valle d’Aosta e di conseguenza sono impegnati anche il Soccorso alpino valdostano (Sav) e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. A Zermatt è arrivata nei giorni scorsi la ...

Magnate disperso - proseguono ricerche : ANSA, - AOSTA, 11 APR - proseguono le ricerche di Karl-Erivan Haub, il Magnate tedesco di 58 anni disperso da sabato 7 aprile nella zona del Cervino, dove era impegnato in un'uscita di scialpinismo. ...

Magnate disperso sul Cervino - dalla famiglia "fondi illimitati" per le ricerche : "È uno sciatore esperto" : Di lui non si hanno più notizie da sabato mattina, quando è uscito dalla sua stanza d'albergo a Zermatt (Svizzera) per allenarsi a fil di cielo. Abbigliamento leggero, tecnico, e attrezzatura da scialpinismo. Direzione Piccolo Cervino, a quasi 3.900 metri di quota. dalla più alta stazione del comprensorio svizzero, il Magnate tedesco Karl-Erivan Haub, 58 anni, può essere andato quasi ovunque, anche nei valloni e nei ...

Magnate tedesco da sabato disperso sul Cervino : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Magnate tedesco da sabato ...

Magnate tedesco disperso da sabato sul Cervino : la famiglia pronta a pagare le ricerche : Da sabato si sono perse le tracce di Karl-Erivan Haub, Magnate tedesco con la passione per le gare di scialpinismo e appartenente a una dinastia di imprenditori. La famiglia ha dato la propria disponibilità a finanziare, anche con una somma ingente, le ricerche rallentate dal maltempo.Continua a leggere

Maltempo - Magnate tedesco disperso nel Cervino : la famiglia paga le ricerce : E’ disperso da sabato mattina nella zona del Cervino, al confine tra Svizzera e Italia, Karl-Erivan Haub, di 58 anni, magnate tedesco con la passione per le gare di scialpinismo. Erede di una ricca famiglia di imprenditori, Ceo del gruppo Tengelmann, aveva un appuntamento sabato alle 16 a Zermatt (Svizzera) ma non si e’ mai presentato. La famiglia ha dato la propria disponibilita’ a finanziare, anche con una somma ingente, le ...

Magnate tedesco disperso Cervino - famiglia paga ricerca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Magnate disperso da 3 giorni su Cervino : 18.11 Un uomo tedesco, miliardario, di 58 anni, con la passione per le gare di sci alpino. Di lui non si ha traccia da sabato mattina nella zona del Cervino, al confine tra la Svizzera e l'Italia. Erede di una ricca famiglia di imprenditori (gruppo azionistico), aveva un appuntamento sabato alle 16 a Zermatt (Svizzera) ma non si è mai presentato. La famiglia si è offerta di finanziare, anche con una somma ingente, le ricerche rallentate dal ...

Magnate tedesco disperso sul Cervino : ANSA, - AOSTA, 10 APR - E' disperso da sabato mattina nella zona del Cervino, al confine tra Svizzera e Italia, Karl-Erivan Haub, di 58 anni, Magnate tedesco con la passione per le gare di ...