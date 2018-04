Magica Roma | Barca affondato 3-0 E stasera la Juve ci prova a Madrid

Roma-Barcellona - notte Magica : il tuffo di Pallotta e lo show di Venditti - video : Il ‘bombòm’ dei sorteggi è risultato indigesto al Barcellona ed al quotidiano catalano Sport che aveva esultato per l’abbinamento con la Roma. A distanza di venti giorni l’assalto al triplete si è trasformato in un ‘Fracaso sin Excussas’ (fallimento senza scuse) per l’incontenibile gioia del popolo giallorosso. A fine partita tanti romanisti hanno ironizzato su quel titolo sui social network prendendosi una rivincita su chi era convinto che la ...