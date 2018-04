Mabbonath Futsal |  Immesi | ”Nazionale | che sogno…”

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018), che– Tanti sono i ragazzi che con passione e dedizione si avvicinano al ruolo del portiere, alcuni , inizialmente, si trovano a difendere quei pali per caso. Da sempre infatti, il quinto uomo è il giocatore più difficile da trovare, ma nello stesso istante che volti le spalle alla rete, scopri in un battito di ciglia, un amore che ti accompagnerà per sempre. I nostri microfoni si sono avvicinati ad un giovane portiere che ha provato questi sentimenti sulla propria pelle; un ragazzo che deve dire grazie al fratello maggiore che, un giorno di tanti anni fa, non riusciva a trovare nessun bambino che volesse giocare in un ruolo così delicato… Di chi sto parlando? Antonino Immesi, estremo difensore 23enne dellache milita nel campionato di C1 della Sicilia. Buongiorno Antonio, Il ruolo del portiere ti accompagna da anni, ...