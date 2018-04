Ma che fine ha fatto Giulia Montanarini? Era già famosa in tv prima di approdare a Uomini

Debora Serracchiani - la bruttissima fine dell'astro nascente : l'errore che le ha rovinato la carriera : Era partita col botto la carriera politica di Debora Serracchiani , ma appunto: era. Di quella giovane donna che nel 2009 disse in faccia ai dirigenti del Pd quanti errori avessero già collezionato all'epoca, oggi è rimasto poco e ...

F1 - GP Cina 2018 in tv : come vederlo e a che ora comincia? Tutti gli orari del fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8 : Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain, i motori non conoscono sosta e i piloti sono pronti per darsi battaglia sul tracciato di Shanghai, uno dei preferiti da parte di Lewis Hamilton che va a caccia della vittoria dopo le difficoltà avute tra l’Australia e il Sakhir. Il Campione del Mondo vuole riportare al successo la sua ...

Jaafari : Damasco non permetterà che la Siria faccia la fine dell'Iraq e della Libia - : "Vorrei dire ai paesi occidentali che le vostre minacce di aggressione, i gli stratagemmi, le menzogne

[L'intervista] La guerra che spaventa il mondo : Trump stia attento - la Russia potrebbe reagire. Assad non farà la fine di Gheddafi : Con la partenza della nave statunitense "Donald Cook" dalla base cipriota di Larnaka è salito al massimo il livello di allerta russa nelle basi militari siriane. Con Douma, gli Stati Uniti sembrano ...

Valentina Pace - la ricordate? Negli anni ’90 era la Ballerina di Siviglia di Macao ed ex fidanzata di Max Biaggi. Sapete che fine ha fatto? Oggi la ritroviamo così : Ha partecipa al concorso di Miss Italia nel 1995, vincendo il titolo di Miss Cinema, che le ha aperto le porte nel mondo della recitazione. La ricordiamo nel 1997 come ”Ballerina di Siviglia” nel programma Macao, regia di Gianni Boncompagni e nei fotoromanzi. Valentina Pace, ex volto di Macao, è stata nel turbine del gossip anche per la sua relazione con il campione di Moto Gp Max Biaggi (ex marito della Miss Italia Eleonora ...

che fine ha fatto il Batman di Anagni? Francone Fiorito promuove una alleanza Pdl-Pd in Ciociaria : Ed eccolo di nuovo, scheggia non più impazzita, planare ad Anagni, nella città che lo ama. Batman, ovvero Franco Fiorito, già primo cittadino della città dei quattro papi, ex capogruppo del Pdl nelle ...

La Lecciso causa la fine tra D'Alessio e Tatangelo? Il gossip che impazza : Nell'ultimo periodo sta circolando sul web un gossip che sta generando molto sgomento. I protagonisti della vicenda sono, ancora una volta, il cantante partenopeo Gigi D'Alessio e la cantante di Sora Anna Tatangelo....Continua a leggere

Pamela - lo strazio senza fine della famiglia : “Niente funerale dopo due mesi e mezzo. Perchè?” : A due mesi e mezzo dal ritrovamento del cadavere di Pamela Mastropietro i familiari sono ancora in attesa di celebrarne il funerale e chiedono giustizia: "Ci sono ancora accertamenti in corso e il nostro dolore aumenta. Smettetela di parlare di lei come una drogata. Continuate a indagare".Continua a leggere

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele. Nove palestinesi uccisi - anche un bimbo : Continua a salire il bilancio dei palestinesi morti a Gaza . Negli scontri ripresi da ieri sono Nove i dimostranti che hanno perso la vita. Tra loro anche Yasir Murtaja , il fotoreporter rimasto ...

“Un bel modo di dimagrire”. Insulti choc a Beatrice - morta suicida perché troppo grassa. Una fine orribile a soli 15 anni che non ha fermato l’odio - assurdo - dei social. Cattiverie inaudite che fanno rabbia : Una morte orribile a soli 15 anni quella di Beatrice Inguì, che ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno nel torinese. Una fine sulla quale cominciano in queste ore a uscire le prime indiscrezioni: la ragazza sembra scrivesse nel suo diario di sentirsi grassa e come molte adolescenti faceva fatica ad accettare il suo corpo. Nonostante la tragica scomparsa quello che indigna è l’odio che la sua morte ha scatenato ...

Crozza-Mattarella tenta in tutti i modi di fuggire dal Quirinale. Ma alla fine trova un premier che mette d’accordo tutti : Maurizio Crozza nei panni del Presidente Mattarella cerca ogni possibile escamotage pur di scappare dal Quirinale e interrompere le consultazioni. E alla fine trova un nome che potrebbe mettere d’accordo tutti. Il comico genovese protagonista di Fratelli di Crozza è in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. L'articolo Crozza-Mattarella tenta in tutti i modi di fuggire dal Quirinale. Ma alla fine trova un premier che mette ...

Amici - il serale : dopo l'addio alla tv - il ritorno di Anbeta. che fine ha fatto in questi anni di assenza? : Sabato 7 aprile torna finalmente in diretta il serale di Amici di Maria De Filippi che ha chiamato a rapporto diversi ballerini ex allievi della scuola ora promossi a professionisti: tra questi ...