M5s | Di Maio | ' Passi avanti per il governo | li illustrerò al Quirinale'

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5s : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Nuovo accordo tra Salvinie Di Maio . Il leader della Lega e il numero uno dei Cinque Stelle, si apprende in nota congiunta, si sono sentiti al telefono e «con spirito di collaborazione per rendere ...

Telefonata Salvini-Di Maio : «Camere subito operative». Il leader M5s : «Berlusconi lasci spazio ai giovani» : Intesa sul leghista Molteni per la presidenza della commissione speciale a Montecitorio: l’accordo raggiunto per poter varare il Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria

Governo - tra Pd e M5s riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo . Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5s possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...