huffingtonpost

: L'uomo salvato dalla poesia al 'Bambino Gesù' - HuffPostItalia : L'uomo salvato dalla poesia al 'Bambino Gesù' - MonsDiBruno : Non vi sono altri Salvatori, perché ogni uomo ha bisogno di essere lui per primo salvato e non può salvare chi nece… - AraragiK7 : @juventitudine “A modo mio” è la canzone che ha salvato il fidanzamento di mio padre e mia madre... che cuore di uomo Alexis ?? -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) All'ospedale "Gesù" di Roma curano malattie anche molto rare. Un vaccino per la, però, non l'ha brevettato ancora nessuno. In tempi anti-vax, poi... qualcuno direbbe: "Ci si curi con rimedi naturali, pare faccia effetto la sensibilità: la vendono anche spray." E se non funziona?Per Daniele Mencarelli andrebbe impiccata "la retorica del poeta sensibile", "si parli, semmai, di fragilità, di esseri nati con la pelle più sottile, un bassissimo numero di anticorpi a ogni bene e male del mondo, dal dolore alla tenerezza, malinconia e amore compresi."Mencarelli ha pubblicato nel 2010 un libro di poesie che s'intitola proprio "Gesù", un'opera che ha avuto molto successo, di pubblico e di critica. Oggi però decide di affrontare la prima prova da romanziere, una delle numerose sfide non solo che la vita gli ha posto dinanzi, ...