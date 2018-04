' Lui sapeva già tutto' | la parodia su Totti e i fotomontaggi del web

Fabrizio Frizzi - Alfonso Signorini a Matrix : "Lui sapeva che non aveva scampo" : Il dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi è ancora vivo.Il conduttore de L'Eredità, quiz show in onda su Rai 1, durante il periodo nel quale ha tentato di lottare contro la malattia, ha sempre mantenuto il massimo riserbo riguardo i dettagli del suo stato di salute, promettendo che ne avrebbe parlato soltanto a guarigione avvenuta.prosegui la letturaFabrizio Frizzi, Alfonso Signorini a Matrix: "Lui sapeva che non aveva scampo" ...

Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - forze dell’ordine sapevano” : Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla […] L'articolo Siracusa, Laura uccisa “per gelosia”. Il padre: “Lui violento, forze dell’ordine sapevano” ...

Siracusa - Laura uccisa “per gelosia”. Il padre : “Lui violento - forze dell’ordine sapevano” : Laura Petrolito, mamma 20enne di due bambini, è stata uccisa a coltellate e il suo corpo è stato gettato in un pozzo. Il compagno 27enne dopo un lungo interrogatorio ha confessato il delitto. Il padre di lei: “Una volta ha tentato di soffocarla con le mani”.Continua a leggere

“Un film horror”. Ritrovamento agghiacciante a Venezia. Da 7 anni di Lui non si sapeva più nulla - nessuno lo aveva più cercato ed era anche stato cancellato dall’anagrafe. Poi la scoperta più macabra (e triste) di sempre : Una scenda da film dell’orrore a Venezia. In un piccolo appartamento del centro storico è stato rinvenuto il cadavere mummificato di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del 75enne che risultava essere stato cancellato dall’anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestriere Dorsoduro, era in una situazione di degrado ...