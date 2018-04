Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 | annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs

optimaitalia

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Ci sarà ancheal: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tve Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv.In particolare,si legge sul sito ufficiale del, laparteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima del finale della terza stagione di Ash vs Evil Dead, serie tv targata Starz dove veste i panni della co-protagonista Ruby Knowby. Incontro e proiezione si terranno lunedì 30 aprile nella cornice dell'Auditorium CartooNa, ovvero il Teatro Mediterraneo.partecipare? L'ingresso all'evento è gratuito, magià successo nelle precedenti edizioni sarà necessario ritirare un invito: i pass saranno distribuiti fino a esaurimento scorte a ...