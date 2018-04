LSD | 75 anni fa veniva scoperto a Basilea da Albert Hofmann

swissinfo.ch

: I 75 anni dell'Lsd, un anniversario allucinante #curiosità - laregione : I 75 anni dell'Lsd, un anniversario allucinante #curiosità - yoshi979 : #forsenontuttisannoche il mondo deve ringraziare uno svizzero per l’LSD - Motherboard_IT : Qualcuno ha ricreato HyperCard, il tool storico di Apple inventato sotto acidi -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...