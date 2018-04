Lotto | Torino baciata dalla fortuna | terno da 22 500 euro e non è tutto

Lotto : Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano : Nella quarta estrazione del Lotto di Aprile, Cade il 65 su Torino dopo 132 turni di assenze, il 60 su Milano diventa centenario, restano sempre 4 i centenari in corsa. Lotto , il 65 su Torino perde la vetta della classifica dei centenari del Lotto , e torna nel concorso del 10 aprile 2018, dopo 132 estrazioni a vuoto. In testa ai […] L'articolo Lotto : Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano proviene da GiGi Lotto .

Lotto : il 65 su Torino resta nell’urna : La prima estrazione del Lotto di Aprile, conferma il 65 su Torino leader dei massimi ritardatari con 130 assenze. Il 65 su Torino rimane in testa alla classifica dei numeri più ritardatari del Lotto : dopo l’estrazione del 3 aprile sono 130 le assenze raggiunte dal capofila piemontese. resta ancora nascosto il 20 su Venezia, che arriva a 102 ritardi. Avanzano […] L'articolo Lotto : il 65 su Torino resta nell’urna proviene da GiGi ...

Lotto : il 65 su Torino sale a quota 126 : Nell’undicesima estrazione del Lotto di Marzo, il 65 su Torino allunga il passo e sale a quota 126 turni di assenza. Leadership consolidata fra i ritardatari del Lotto , con il 65 su Torino che allunga a 126 concorsi di assenza, segue l’85 su Cagliari a 113, il podio è completato dal 36 su Palermo a 108. In top five ci […] L'articolo Lotto : il 65 su Torino sale a quota 126 proviene da GiGi Lotto .

Lotto : il 65 su Torino sempre in fuga : Nella nona estrazione del Lotto di Marzo, il 65 su Torino resta nell’urna e sale a quota 124, anche l’85 a Cagliari e il 36 su Palermo non si vedono rispettivamente da 111 e 106 concorsi. Il 65 su Torino è sempre leader della classifica dei centenari del Lotto, anche dopo la prima estrazione della settimana, e raggiunge le 124 […] L'articolo Lotto: il 65 su Torino sempre in fuga proviene da GiGi Lotto.