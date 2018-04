Londra è diventata pericosa?

gqitalia

: RT @gzibordi: Non prendete la metro a Londra. Anche oggi, alle 9 del mattino (!) accoltellamento di un uomo ora in fin di vita. Con l'immig… - pulcynopyo : RT @gzibordi: Non prendete la metro a Londra. Anche oggi, alle 9 del mattino (!) accoltellamento di un uomo ora in fin di vita. Con l'immig… - deeplyfree3 : RT @gzibordi: Non prendete la metro a Londra. Anche oggi, alle 9 del mattino (!) accoltellamento di un uomo ora in fin di vita. Con l'immig… - musichetta_82 : #Top tutto quanto fa tendenza,dedicata a #Catania: #Città che improvvisamente, insieme a #Londra e #Amsterdam è div… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lo scorso febbraioha superato New York nel numero di omicidi in un mese per la prima volta nella storia moderna. In questo primo scorcio di aprile sono stati già 7 gli omicidi perpetrati a, con vittime perlopiù giovanissime; 51 dall’inizio dell’anno, il doppio dell’anno scorso.una città pericolosa? Se lo sono chiesto i giornali inglesi facendo titoli sull’ondata di violenza che ha fatto messo sotto pressione il governo conservatore e la sua ministra degli Interni, Amber Rudd, circa la strategia nei confronti della violenza giovanile e di gang che imperversa nelle strade della capitale. L’arma non è secondaria nelle analisi sulla recrudescenza del crimine che, continuando con questo ritmo, riporterebbeai livelli di omicidi del 2005 quando se ne contarono 181. Rispetto ad allora però spicca l’età giovane e ...