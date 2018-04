Lombardia : Gallera - coinvolgimento pediatri in vaccinazioni sperimentale : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – “Il progetto sperimentale che consentiva ai pediatri di libera scelta dei comuni di Bollate/Baranzate, Novate Milanese e Paderno Dugnano di effettuare ai propri pazienti le vaccinazioni del primo biennio di vita aveva una scadenza precisa che si completava con i nuovi nati del 2017”. Lo afferma l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera rispondendo al Simpef ...

Lombardia : Fi - Comazzi eletto capogruppo e Gallera capo delegazione : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Gianluca Comazzi è il nuovo capo gruppo di Forza Italia in Regione Lombardia e Giulio Gallera è stato designato capo delegazione . Lo comunica Forza Italia della Lombardia . Nel corso di una riunione di gruppo a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, Forza Italia ha

ELETTI FORZA ITALIA - REGIONALI Lombardia 2018/ Nomi - seggi e voti : ecco tutti i 14 consiglieri - c’è Gallera : ELETTI lista FORZA ITALIA , risultati delle elezioni REGIONALI LOMBARDIA 2018 : seggi e voti . ecco tutti i 14 consiglieri ELETTI nel partito di Berlusconi, le preferenze per tutte le province(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:30:00 GMT)

Regionali Lombardia - lettera elettorale dell'oncologo ai pazienti : «Votate per Gallera» : Giulio Gallera , Ansa, Un medico spedisce ai suoi ex pazienti una lunga lettera per spingerli a votare l'assessore alla Sanità uscente Giulio Gallera, capolista a Milano di Forza Italia. È il ...