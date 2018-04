L’Olimpia Milano fa scegliere la maglia 2018 19 ai tifosi

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano batte il Brose Bamberg in trasferta e ritrova la vittoria : Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano è tornata a vincere in Eurolega. Nel penultimo turno prima della fine della regular season, la squadra di Simone Pianigiani ha espugnato il parquet del Brose Bamberg per 79-83. Un successo che conta poco per la classifica, con i milanesi ora a quota 10 vittorie, 5 delle quali proprio lontano da casa, ma fondamentale per accrescere la fiducia in vista dei playoff della Serie A interrompendo ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano rimonta - ma nel finale è Valencia a festeggiare : Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio. A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti, in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire anche all’assenza ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano ci prova e lotta - ma il Real Madrid è più forte e sbanca il Forum : Dopo due vittorie consecutive, l’Olimpia Milano viene sconfitta in casa dal Real Madrid per 88-77. Spagnoli sempre in controllo e che si dimostrano superiori alla squadra di Pianigiani, che comunque gioca una buona partita, cercando di non mollare fino all’ultimo. All’Olimpia non basta un Curtis Jerrells da 18 punti ed in doppia cifra chiudono anche Goudelock (11), Kuzminskas (11) e Micov (10). Il Real è riuscito a sopperire ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano vince ancora - Khimki sconfitto in trasferta : L’AX Armani Exchange Milano sembra aver preso le misure, anche in Europa. La formazione guidata da Simone Pianigiani ha ottenuto il secondo successo consecutivo dell’Eurolega 2017-2018, andando a vincere con un netto 86-77, maturato al termine di una partita molto altalenante. Il primo quarto è tutto targato Olimpia, che mette a referto la bellezza di 30 punti complessivi contro i 20 dei padroni di casa, in netta difficoltà. Il ...

Basket - Eurolega 2018 : Milano torna alla vittoria. L’Olimpia vince lo scontro diretto con l’Efes : Serviva la vittoria ed è arrivata. In una sfida decisiva anche per il proprio futuro europeo, l’Olimpia Milano supera 77-64 l’Anadolu Efes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare di chiudere all’ultimo posto la stagione regolare. Adesso la squadra di Pianigiani si trova con quattro punti di vantaggio sulla formazione turca ed inoltre ha dalla sua anche la differenza canestri, avendo ribaltato questa sera ...

Basket - Eurolega 2018 : L’Olimpia Milano sbanca Barcellona in rimonta! Decide Dairis Bertans in un finale da batticuore : Altra gita in Spagna, altra vittoria per l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani, dopo Valencia e Baskonia, ha ottenuto la sua terza vittoria in trasferta, sempre sul suolo iberico, sbancando il Palau Blaugrana di Barcellona con il punteggio di 83-81. Una vittoria sudata e sofferta, arrivata dopo una prima parte di gara difficile ma compensata da un meraviglioso secondo tempo, in cui gli ospiti hanno saputo raddrizzare le sorti ...