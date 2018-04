Logotel : umani - robot e intelligenza artificiale su Weconomy 12 (3) : (AdnKronos) – Cristina Favini, strategist, manager of design di Logotel e responsabile del progetto Weconomy, ricorda come ci sia la necessità “di tornare a farci delle domande scomode per capire in profondità gli impatti e la posizione da prendere in merito a queste nuove tecnologie, per capire cosa le macchine possono fare o, meglio ancora, non fare. Perché quello che non fanno esalta il nostro modo di essere persone. Invece di ...