Logotel | umani | robot e intelligenza artificiale su Weconomy 12 3

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) (AdnKronos) – Cristina Favini, strategist, manager of design die responsabile del progetto, ricorda come ci sia la necessità “di tornare a farci delle domande scomode per capire in profondità gli impatti e la posizione da prendere in merito a queste nuove tecnologie, per capire cosa le macchine possono fare o, meglio ancora, non fare. Perché quello che non fanno esalta il nostro modo di essere persone. Invece di cimentarci in una perdente corsa contro le macchine, investiamo in una collaborazione con loro, nella quale il ‘fattore umano’ viene allenato, sviluppato e valorizzato”.Del resto, come afferma Massimo Temporelli (presidente e co-founder di The FabLab), “la nostra specie è il risultato di una riuscita coevoluzione dinamica e in continuo mutamento tra il nostro organismo, la biologia e la tecnologia, tra natura e ...