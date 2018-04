Lo spauracchio di un ritorno al voto

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Prossimo il secondo giro di consultazioni al Quirinale. La novità è rappresentata dalla coalizione di centrodestra, vincitrice delle elezioni, che, stando alle notizie di stampa, si dovrebbe presentare al Presidente della Repubblica in una sola delegazione di coalizione, a differenza del precedente giro, in cui ogni partito della stessa si è presentato con la propria delegazione. Il dialogo tra partiti, nel frattempo, ha subito un rallentamento, a causa dei veti incrociati tra i partiti stessi. Pesa ancora la polemica molto aspra della campagna elettorale, i cui effetti si sentono ancora nei rapporti fra le varie forze. Impegni europei Il tempo sta per scadere e gli impegni europei, nazionali e internazionali richiedono, al più presto, la presenza di un Esecutivo con pieni poteri. Dal risultato elettorale del 4 marzo scorso non è emerso alcun vincitore in grado di formare da solo un ...