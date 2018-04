LIVE Real Madrid-Juventus | DIRETTA Champions League | 0-2 | Mandzukic firma una doppietta

oasport

(Di mercoledì 11 aprile 2018) CLICCA QUI PER LE PAGELLE DIBuonasera e benvenuti alladi, ritorno dei quarti di finale della2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni d’Europa con tre gol di scarto per proseguire la propria avventura in Europa: i ragazzi di Max Allegri devono davvero superasi ma hanno comunque le carte in regola per provare a mettere in difficoltà i galacticos e cercare di sognare il miracolo sportivo. La, prima in Serie A con quattro punti di vantaggio sul Napoli, è reduce dalla sofferta vittoria contro il Benevento ma dentro lo spogliatoio c’è la convinzione di poterre ...