L' Isola dei Famosi 2018 puntata 11 aprile | anticipazioni e diretta

Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi : "In studio per un contratto - altrimenti sarei altrove" : Anche questa edizione dell 'Isola dei Famosi sta volgendo al termine, ma le polemiche e le indiscrezioni sembrano non volersi placare. Dopo il cannagate che ha tenuto banco per parecchie settimane, ...

“Fosse per me…”. Nadia Rinaldi ‘boom’ contro Barbara D’Urso. Incalzata dai fan - l’attrice romana smaschera la regina di Mediaset e l’Isola dei famosi : Nadia Rinaldi si è di recente trovata al centro della bufera a causa di alcune situazioni che l’hanno vista coinvolta prima in Honduras e poi in Italia. Quando è esploso il canna-gate, Eva Henger ha puntato il dito contro Nadia Rinaldi affermando che lei aveva visto Francesco Monte e altri concorrenti fumare marijuana. Dopo essere tornata dall’Honduras è stata raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia e in questa ...

Isola dei famosi - la pazzesca confessione di Paola Di Benedetto : 'Il pelo delle naufraghe...' : A svelare un segreto delle naufraghe impegnate all' Isola dei famosi , il reality condotto da Alessia Marcuzzi , ci pensa Paola Di Benedetto , che ormai ha da tempo abbandonato l'Honduras. Quale ...

L'Isola dei Famosi 2018 : dove si svolgerà la finalissima? Video : Eccoci con un consueto spazio dedicato al popolare programma televisivo prodotto da Magnolia, intitolato L’#Isola dei Famosi 2018, e ormai giunto alla conclusione. Di recente un noto giornalista, ha svelato in quale location si svolgera' la finalissima del #Reality. Cos’è successo nella dodicesima puntata? Nella semifinale andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ieri sera, cioè lunedì 9 aprile 2018, dopo una serie di discussioni, i ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Rosa Perrotta : le conseguenze e le reazioni dopo l'addio : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo l'addio di Rosa Perrotta e Alessia Mancini arriva la reazione dei naufraghi che è molto differente....(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:02:00 GMT)

Isola dei Famosi : una naufraga è stata operata al cuore Video : Lunedì prossimo andra' in onda la finale dell'#Isola dei Famosi 2018 e per i naufraghi rimasti in gioco è quasi tempo di tornare in Italia. Dopo la prova ricompensa, Stefano De Martino comunichera' ai concorrenti che è ora di partire poichè la finale si terra' a Milano come ogni anno: In nomination vi sono Francesca Cipriani e #jonathan kashianian, mentre Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono state le due eliminate della semifinale. Bianca Aztei, ...

Cellulari all'Isola dei Famosi 2018?/ Gaffe di Elena Morali : "Mio padre mi scriveva di non litigare..." : Ci sono Cellulari all'Isola dei Famosi 2018? Elena Morali fa una Gaffe in diretta e ammette: “Mio padre e il mio fidanzato mi scrivevano di non litigare con nessuno sull’Isola”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:55:00 GMT)

Alessia Mancini eliminata/ Il messaggio dello staff : cari fan - ora sarà lei a rispondervi (Isola dei famosi) : Alessia Mancini è stata eliminata nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:36:00 GMT)

Isola dei Famosi - la Gialappa punge la Marcuzzi : "Hai fatto figli con mezza Italia" : Ieri sera è andata in onda la semifinale dell 'Isola dei Famosi e tra litigi, colpi di scena e nomination, anche Alessia Marcuzzi è finita nel mirino della Gialappa's Band . Tutto è iniziato quando i ...

Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi : arriva la frecciatina di Filippo Nardi : finale Isola dei Famosi, Bianca Atzei finalista: Filippo Nardi non approva Filippo Nardi continua a provare astio nei confronti di Bianca Atzei. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai approvato il comportamento della cantante all’Isola dei Famosi. E saperla tra i finalisti del reality show è un duro colpo per l’amico di Francesco Monte […] L'articolo Bianca Atzei in finale all’Isola dei Famosi: arriva la ...

ALESSIA MANCINI ELIMINATA/ Rifiuta il televoto. L'attacco della Capriotti a Pomeriggio 5 (Isola dei famosi) : ALESSIA MANCINI è stata ELIMINATA nella semifinale de L'Isola dei famosi: la concorrente ha Rifiutato il televoto con le sospese Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Marco Ferri contro Bianca Atzei : Non merita la finale : Durante l'Isola dei famosi 2018 Marco Ferri non ha instaurato un buon rapporto né con Bianca Atzei né con Alessia Mancini. A Mattino5 però l'ex naufrago attacca la cantante di origini sarde affermando di non essere d'accordo con la sua presenza in finale. Per l'ex concorrente del reality di Canale5 la Atzei non merita quel posto perché sull'Isola non ha mai fatto niente, senza mettersi mai veramente in gioco. Ferri forse avrebbe ...

