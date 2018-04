Lippi | i 70 anni del c t campione del mondo

Maria De FiLippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" A Che Tempo Che Fa Maria De Filippi racconta, con la semplicità che la contraddistingue, come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che ...

“Com’è diventato e con chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De FiLippi - ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

“Ma sul serio?”. Tina Cipollari - com’era e cosa faceva per vivere prima di UeD. Le foto da giovane e il lavoro che svolgeva prima di vestire i panni della vamp-opinionista alla corte di Maria De FiLippi : Tina Cipollari, storica e popolare opinionista di ”Uomini e Donne”, è molto cambiata col passare degli anni. Personaggio amato e odiato ha fondato il suo successo sulla schiettezza e le critiche al vetriolo dedicate ai vari tronisti e corteggiatrici di ogni stagione del programma condotto da Maria De Filippi. “Sono una vamp. LA VAMP, per eccellenza. – si legge sulla sua biografia – Inimitabile e ...