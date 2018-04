L’importanza dell’olio d’oliva nell’alimentazione dei bambini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L’olio d’oliva è un alimento importantissimo e salutare per l’organismo, secondo numerosi studi esso farebbe bene all’organismo addirittura quanto il latte materno. Secondo uno studio Americano il suo consumo, tipico della dieta mediterranea, sarebbe correlato alla minor mortalità per cause cardiovascolari per gli abitanti delle aree dove è abituale la sua presenza in tavola. Gli Omega 3 e 6 presenti sarebbero molto simili a quelli del latte materno e per questo motivo l’olio viene gradito ed è adatto anche daipiù piccoli. Il dottor Saverio Pandolfi del CNR – Istituto di Genetica vegetale, sottolinea come i componenti nutrizionali presenti in un olio d’oliva siano preservati solo se i frantoi effettuano una giusta estrazione durante la lavorazione; per questo è importante il consumo di oliodella miglior qualità: come quello extravergine. ...