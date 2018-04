Lido San Tommaso Uomo cade da una pianta | trasportato in eliambulanza a Torrette

Tirreno-Adriatico 2018 - il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si parte da Lido di Camaiore - arrivo a San Benedetto del Tronto : Tra poco più di una settimana si alzerà il sipario sulla Tirreno-Adriatico 2018, edizione numero 53 della corsa dei due mari. Sette tappe per attraversare il Centro Italia e i suoi splendidi paesaggi, con un occhio di riguardo verso la Milano-Sanremo: tanti, infatti, i protagonisti attesi al via da Lido di Camaiore che scalderanno la gamba in vista della Classicissima. Tappa 1, Lido di Camaiore – Lido di Camaiore, 21.5 chilometri, ...

Ferrara. Sessantenne trovato morto in una pineta a Lido delle Nazioni : Ancora una vittima del freddo. Ancora una volta un senza fissa dimora. Stamani il caso di Milano, ora una nuova

Orrore puro. I vicini non sentono la vecchina della porta accanto e chiamano la polizia. E quando gli agenti entrano in quello squalLido appartamento restano pietrificati : quel che vedono sul letto - accanto a tanti santini - li sconvolge. “È lì da almeno 30 anni’’ : Sono stati i vicini, preoccupati per la sua salute, a chiamare la polizia. Gli agenti, quando sono arrivati in quell’appartamento di Mykolaiv, in Russia, sono rimasti scioccati. L’appartamento era completamente a soqquadro, non c’era acqua corrente, non c’era elettricità, non c’era niente di niente. Eppure in quell’appartamento viveva una donna di 77 anni che viveva nello squallore totale e in completa solitudine. Il dettaglio più inquietante di ...

MediaWorld : arriva per San Valentino il volantino “All you need is tech” - vaLido dal 15 fino al 21 febbraio : Mancano solo due giorni a San Valentino e per celebrare la festa degli innamorati MediaWorld lancerà il nuovo volantino "All you need is tech", valido dal 15 al 21 febbraio. Curiosi di scoprire gli smartphone Android in promozione? L'articolo MediaWorld: arriva per San Valentino il volantino “All you need is tech”, valido dal 15 fino al 21 febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una giornata dedicata all'amore (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il “Grande Cuore dell'Amore Universale”. Alle ?15.30 poi spazio al Flashmob #O

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una giornata dedicata all'amore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La terza edizione di “Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l' associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le

San Valentino : 'Lido in Love' - a Venezia una giornata dedicata all'amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - Lido in Love. L'isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: “Love Market”, “Selfie in Love” e “Walk in Love”. Il prossimo 14 febbraio il Li

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) – Lido in Love. L’isola più famosa della laguna Veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: ‘Love Market”, ‘Selfie in Love” e ‘Walk in Love”.Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in ‘Lido in Love”: l’isola dedicata ...

San Valentino : ‘Lido in Love’ - a Venezia una giornata dedicata all’amore (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La terza edizione di ‘Lido in Love” è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l’ associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti ...