Libertà di ricerca scientifica | “L’Italia è in ritardo”

A congresso per la Libertà di ricerca : Per non alimentare il pensiero magico e per non considerare la superstizione come una soddisfacente spiegazione del mondo. E, infine, per non confondere la libertà con l'assenza di regole e la legge ...

"Scienza per la Democrazia" - il 5° Congresso Mondiale per la Libertà di ricerca scientifica : ... mobilitare assieme politici, scienziati e cittadini affinché si ottenga da parte delle Istituzioni nazionali e internazionali l'adozione di regole e politiche che favoriscano la scienza e l'accesso ...

“La scienza per la democrazia” : dall’11 al 13 aprile a Bruxelles il quinto congresso mondiale per la Libertà di ricerca scientifica : Al via la quinta riunione del congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica, organizzato dall’Associazione Luca Coscioni. Il congresso si svolgerà dall’11 al 13 aprile al Parlamento Europeo di Bruxelles e sarà l’occasione per mettere al centro il tema “La scienza per la democrazia”, con particolare attenzione all’interazione tra le evidenze scientifiche e il processo decisionale. Il congresso è stato presentato oggi con una conferenza ...