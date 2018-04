LG potrebbe annunciare un nuovo smartphone 18 | 9 di fascia medio-bassa

Spotify potrebbe presto annunciare un dispositivo per musica in auto : Spotify potrebbe presentare presto il suo primo dispositivo hardware, forse un apparecchio dedicato all'ascolto di musica streaming in auto. Spotify ha annunciato che il prossimo 24 aprile terrà un evento per presentare alcune novità. Quel che apparirà nel contesto della prevenzione non è noto, ma secondo alcune fonti in ...