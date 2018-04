L' Europa può avere un ruolo chiave nella crisi siriana Basta volerlo

Clima : Portogallo 100% rinnovabile a marzo - Italia 3ª in Europa ma si può fare molto di più : Nel momento in cui i Paesi dell’Unione Europea stanno lavorando per finalizzare un accordo su una serie di politiche energetiche e Climatiche per il prossimo decennio, arrivano notizie incoraggianti dal Portogallo. Secondo un’analisi condotta da due ONG locali, Zero e APREN, la produzione di energia rinnovabile nel marzo 2018 ha superato la domanda di elettricità, rappresentando il 103,6% del consumo mensile di elettricità del Portogallo ...

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 4-2 - prestazione super dei biancocelesti! Si può sognare la semifinale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Derby con l’Europa nel mirino : quanto può valere la Champions per Milan e Inter : Sarà un Derby con vista Champions League quello che attende Milan e Inter: ecco quanto può valere per le casse dei club L'articolo Derby con l’Europa nel mirino: quanto può valere la Champions per Milan e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sassuolo - Iachini : 'Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa. Berardi può tornare in Nazionale. Su Politano...' : L'allenatore del Sassuolo , Giuseppe Iachini , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Contro il Napoli sicuramente sarà difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l'unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro ...

CHAMPIONS & Europa LEAGUE/ Ravezzani : Juventus a parte nessuna italiana può competere in Europa - esclusiva - : Le italiane in Europa: intervista esclusiva a Fabio Ravezzani sul comportamento dei club azzurri in CHAMPIONS e Europa LEAGUE.

Emma Bonino - lista fuori dal Parlamento/ Elezioni 2018 : +Europa sotto il 3% - ma lei può andare al Senato : Emma Bonino, lista fuori dal Parlamento, flop clamoroso di + Europa alle Elezioni politiche 2018: sotto al 3 per cento, ma lei può ottenere un seggio al Senato(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:59:00 GMT)

Napoli - eliminazione beffarda : l'uscita dall'Europa League può essere un rischio : Il Napoli ha salutato anche l'Europa League, ai sedicesimi di finale, dopo esser uscito di scena anzitempo ai gironi di Champions. La Coppa Italia è stata soltanto una parentesi, ed è rimasto lo scudetto, l'unica competizione su cui la squadra partenopea dovrà puntare a tutti costi. Perché vincere il campionato, interrompendo così il dominio sessennale della Juventus, sarebbe un'impresa storica. Tuttavia, aver mancato l'approdo agli ottavi della ...

Milan e l'Europa League/ L'Arsenal può aspettare : prima Roma - Lazio e Inter : Milan e Lazio, Europa League 2017/18: i rossoneri troveranno L'Arsenal agli ottavi di finale mentre i biancocelesti affronteranno un doppio confronto con la Dinamo Kiev.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Infrastrutture - Pugliese : l'Europa non può non guardare allo sviluppo del versante ionico : ...economico legato alla carenza infrastrutturale che grava sulle aziende del territorio e le rende spesso poco competitive rispetto ai competitor " prosegue il Presidente Alfio Pugliese - in un mondo ...

Con il gas rinnovabile l'Europa può risparmiare 140 miliardi l'anno : Oltre ad avere un ruolo chiave nell'abbattimento delle emissioni in Europa entro il 2050, l'utilizzo di gas prodotto da fonti rinnovabili, potrebbe far risparmiare all'...

Ambiente - da gas rinnovabile Europa può risparmiare 140 mld l'anno : Roma, 22 feb. , askanews, Il gas prodotto da fonti rinnovabili, utilizzato nelle infrastrutture già esistenti, può avere un ruolo chiave nell'abbattimento delle emissioni in Europa entro il 2050 ...

Un fondo per i casi Embraco - l'Europa può fare qualcosa : Quello della responsabilità sociale di chi fa impresa è un tema che dovrà essere messo seriamente sul tavolo di governo e istituzioni nazionali ed europee. A ricordarcelo sono le centinaia di operai dell'Embraco che in queste ore rischiano di perdere il lavoro; per loro un dramma personale, per tutti noi un enorme problema sociale.Per questi motivi l'Unione europea, in questa partita, non può giocare un ruolo ...

Europa League - Gasperini : «Dortmund? L'Atalanta ce la può fare» : BERGAMO - Ormai ci siamo: appuntamento con la storia per l' Atalanta . Dopo aver battuto a sorpresa Everton e Lione nel girone, Gomez e compagni proveranno a mettere sotto anche il Borussia Dortmund ...