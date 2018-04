L' Europa non si faccia trascinare nell' avventura siriana

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Ue : Prodi - non temo dazi mi preoccupa più divisione Europa : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “L’ascesa cinese fa sempre più paura in Occidente, per questo è nell’interesse di tutti, anche di Pechino, trovare delle regole comuni. I dazi di Trump invece fanno solo male”. A dirlo è Romano Prodi, intervistato da Repubblica a margine del Forum di Boao, da dove commenta gli annunci del presidente cinese Xi: “Possiamo continuare a dire che sono solo false promesse, oppure la ...

IPO 2018 : record nuove quotazioni in Europa - Borsa Italiana non sfigura : Secondo gli analisti nel primo trimestre 2018 ci sono state a livello mondiale, quindi sui mercati di tutto il mondo ben 67 nuove operazioni per un valore complessivo che si aggira attorno ai 12 ...

Salisburgo-Lazio - ritorno Europa League 2018 : le probabili formazioni. Inzaghi non pensa al turnover : Dopo il successo per 4-2 dell’andata all’Olimpico, la Lazio va in Austria con l’obiettivo di conquistare la semifinale di Europa League. In casa del Salisburgo i biancocelesti possono permettersi anche una sconfitta con un goal di scarto e sono sicuramente favoriti per il passaggio del turno. La Lazio è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese che ha permesso l’aggancio in classifica alla Roma. Domenica ...

Intesa Sanpaolo - la campagna d'Europa di Carlo Messina non è senza rischi : Carlo Messina vuol passare alla storia. Sì, perché se all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo riuscirà l'espansione all'estero – unica lacuna di una carriera finora inappuntabile – saremo in presenza di un'impresa memorabile. Ma questa, va detto, sarà per lui la sfida più difficile, e non è affatto scontato che la strategia riesca, nonostante l'indubbia potenza della prima banca ...

L'Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l'Europa : I pagamenti digitali crescono ma L'Italia resta ancora ancorata al contante. Aumenta quello in circolazione e quello che si preleva dai bancomat

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Juventus - il processo dopo il ko con il Real Madrid : con i conti a posti - in Europa non si vince : In molti parlano della rovesciata di Ronaldo. Quasi tutti. Anche noi. Ci domandiamo: 'È questo il gol più bello di sempre nella storia della Champions League?'. Ma la domanda è sciocca e - diciamolo - ...

Europa League 2018 - Lazio-Salisburgo : come guardare la partita in tv? Non c’è diretta su TV8 : programma - orari e tv : Giovedì 5 aprile si giocherà Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti affronteranno la compagine austriaca con tutti i favori del pronostico: gli uomini di Simone Inzaghi puntano a ottenere un risultato importante in vista del match di ritorno in programma settimana prossima. Di fronte al proprio pubblico, i capitolini punteranno a non subire gol e a segnare delle reti per avvicinarsi ...

Macron e dintorni/Lo stress test che Roma non accetta dall'Europa : Prepariamoci perché ci saranno altre Bardonecchia nel prossimo futuro. Il governo francese avrebbe infatti potuto chiudere subito la vicenda, limitandola a un incidente, come tanti ne avvengono ai ...

Fiorentina - Saponara : 'Non ci nascondiamo per l'Europa League' : Riccardo Saponara , trequartista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Crotone: 'Le assenze non ci avrebbero danneggiati: come io sono entrato bene dopo mesi di panchina grazie ai compagni, chi ha sostituito oggi i ...

Migranti - Bardonecchia - irruzione polizia Francia contro Ong/ Caso politico : "Così non si fa la nuova Europa” : Migranti, Bardonecchia, irruzione polizia Francia contro Ong: profugo costretto ad eseguire test delle urine. Intimadazioni a staff Rainbow4Africa. La politica tuona contro Macron.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:55:00 GMT)

Irruzione Bardonecchia - Martina : "Così non si fa la nuova Europa" : "I fatti di Bardonecchia sono gravi. Così di certo non si fa la nuova Europa". Così scrive su Twitter il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, commentando l'Irruzione degli agenti francesi in un centro migranti a Bardonecchia, in Piemonte. Da quelle montagne partono molti profughi che, attraverso le Alpi, cercano di raggiungere la Francia, spesso poi respinti dalle forze dell'ordine oltreconfine.