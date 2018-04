L' enoturismo settore dal grande potenziale

guidaviaggi

: Coniugare accoglienza, ristorazione e produzione: è questo l’enoturismo, un settore poco sviluppato finché il nuovo… - Orticalab : Coniugare accoglienza, ristorazione e produzione: è questo l’enoturismo, un settore poco sviluppato finché il nuovo… - wineplanit : L'anno scorso in #Sicilia, quest'anno in #Ungheria, a #Budapest. La decima edizione dell'@iwinetc, l'evento dedicat… - Orticalab : Coniugare accoglienza, ristorazione e produzione: è questo l’enoturismo, un settore poco sviluppato finché il nuovo… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Come rivela il Primo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano , studio che traccia un quadro dele delinea le tendenze di un segmento turistico in crescita in tutto il mondo, le ...